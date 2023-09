Arena Suzuki dai 60 ai 2000 stasera su Rai 1 con Amadeus: la scaletta con gli ospiti

Stasera 23 settembre, in prima serata su Rai 1 Amadeus conduce Arena Suzuki dai 60 ai 2000, nel corso dell'evento musicale le hit più celebri di cinque decenni di musica italiana e internazionale saranno interpretate dagli artisti originali. Il programma, che viene trasmesso dall'Arena di Verona, ci terrà compagnia per tre serate e andrà in onda anche mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Ecco la scaletta e gli ospiti della prima puntata.

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 scaletta del 23 settembre

Trevor Horn con Video Killed The Radio Star

Paola & Chiara coi loro successi degli anni 2000

Captain Sensible con Wot

Rednex con Cotton Eye Joe

Adriano Pappalardo con Ricominciamo

Simple Minds con Don't You (Forget About Me) e Alive and Kicking

Renga Nek con un medley dei loro successi

The Sugarhill Gang con Rapper's Delight

Haddaway con What Is Love

Doctor & The Medics con Spirit In The Sky

Iva Zanicchi con Testarda io e Zingara

Tavares con More Than A Woman

Irene Grandi con Bruci La Città

Las Ketchup con Aserejé

Alan Sorrenti con Figli Delle Stelle

Ospiti del 23 settembre

Gli ospiti di questa sera sono i Simple Minds, il gruppo musicale di Glasgow, fondato nel 1977 dal frontman Jim Kerr e dal chitarrista Charlie Burchill, considerato tra i più rappresentativi e influenti degli anni Ottanta e Novanta. La band porterà sul palco le loro hit Don't You (Forget About Me) e Alive and Kicking.

Dove vedere Arena Suzuki dai 60 ai 2000

Arena Suzuki dai 60 ai 2000 è condotto da Amadeus affiancato dal dj Massimo Alberti. Il programma si potrà seguire su Rai 1, in streaming live su RaiPlay e su Radio 2, radio ufficiale dell'evento.