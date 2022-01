Archive 81 - Universi alternativi: il trailer della nuova serie in arrivo su Netflix

Netflix ha condiviso online il trailer della nuova serie Archive 81 - Universi alternativi, in arrivo in streaming il 14 gennaio.

Archive 81 - Universi alternativi è la nuova serie Netflix in arrivo il 14 gennaio e il trailer regala le prime sequenze del progetto dall'atmosfera misteriosa e non priva di qualche brivido.

Nel video si vede cosa accade quando un archivista riceve il compito di provare a restaurare delle videocassette rimaste danneggiate in un incendio negli anni '90. Il protagonista si ritrova così a vivere delle misteriose esperienze seguendo quanto accaduto in passato a una regista che è scomparsa.

Lo show Archive 81 - Universi alternativi si ispira a un omonimo podcast e ha come protagonista Mamoudou Athie nel ruolo dell'archivista Dan che accetta il compito di restaurare delle VHS danneggiate risalenti al 1994, ricostruendo così il lavoro compiuto da una documentarista chiamata Melody Pendras (Dina Shihabi), che stava indagando su una pericolosa setta nel condominio Visser. La stagione seguirà due linee temporali, mostrando Dan che inizia a essere ossessionato da quanto accaduto in passato e il lavoro di Melody. Dan si convince inoltre di essere in grado di salvare la giovane dalla terrificante fine a cui è andata incontro 25 anni prima.

Nel cast ci sono anche Evan Jonigkeit, Martin Donovan, Matt McGorry, Julia Chan e Arianna Neal. Tra i produttori c'è James Wan, mentre Rebecca Sonneshine è la showrunner della serie.