Arachnid, Matilda Lutz protagonista del nuovo film dei produttori di John Wick

La casa di produzione di John Wick, Thunder Road, ha lanciato con Scott Strauss di Screen Gems, l'etichetta indipendente di genere Badlands, che potrà co-finanziare progetti cinematografici nei prossimi anni. Il primo lungometraggio Arachnid, con protagonista Matilda Lutz. Thunder Road sta lavorando a progetti come Monkey Man, John Wick 4 e la serie spinoff prequel della saga con Keanu Reeves.

Scritto da Jayson Rothwell e diretto da Ángel Gomez, il thriller con al centro il mondo degli aracnidi inizierà le riprese nel mese di luglio a Madrid. Il film di Gomez parteciperà al Marché du Film di Cannes la prossima settimana. Matilda Lutz è conosciuta principalmente per le sue performance nei film Revenge, Reptile e prossimi Magpie e Red Sonja, nel quale ricoprirà il ruolo di protagonista.

Revenge: un primo piano di Matilda Lutz col volto incrostato di sangue

Un nuovo percorso

Badlands porterà sullo schermo diversi nuovi progetti ai quali lavorerà Scott Strauss, reduce da una ultradecennale esperienza in Sony:"Badlands sarà un'estensione dello spirito imprenditoriale di Thunder Road e Renegade e si sta muovendo rapidamente per acquisire e produrre una serie di horror".

Matilda Lutz è una delle attrici di genere più richieste in ambito cinematografico, grazie all'esperienza accumulata nel corso degli anni che le ha permesso di diventare una delle star di punta per quanto concerne il thriller e l'horror. Da pochi giorni, Lutz è in streaming sulla piattaforma di Netflix nella serie Briganti, nella quale interpreta la brigantessa Michelina De Cesare. Al cinema è molto attesa la sua performance in Red Sonja, per la regia di M.J. Blassett, dopo aver conquistato il pubblico ormai sette anni fa nell'horror Revenge, in cui interpreta Jen, una ragazza che si ritrova coinvolta in una perversa dinamica di caccia nel bel mezzo del Grand Canyon. Presentato nella sezione Afterhours del Torino Film Festival, Revenge è diventato ben presto uno dei film d'azione più amati degli anni 10' del ventunesimo secolo e lanciato Lutz nell'Olimpo delle giovani star in ascesa.