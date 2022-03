Aquaman 2, The Flash, Wonka, Black Adam e Shazam! 2: la nuova data di uscita dei film Warner

Warner Bros ha annunciato la nuova data di uscita di molti dei suoi film più attesi come i sequel di Shazam! e Aquaman, Black Adam, The Flash e Wonka.

Alcune ore fa, inoltre, era stato Dwayne Johnson a svelare che Black Adam arriverà qualche mese più tardi rispetto a quanto inizialmente previsto.

I fan del DC Universe dovranno quindi cambiare le date che hanno segnato sui propri calendari: The Flash - che proporrà un'avventura con star Ezra Miller e i due Batman interpretati da Michael Keaton e Ben Affleck - slitta dal 4 novembre al 23 giugno 2023, Aquaman and the Lost Kingdom con star Jason Momoa dal 16 dicembre al 17 marzo 2023, Shazam! Fury of the Gods con protagonista Zachary Levi arriverà il 16 dicembre 2022 e non più il 2 giugno 2023, e Black Adam slitta dal 29 luglio al 21 ottobre.

DC League of Super-Pets, inoltre, il film animato ispirato ai fumetti e alle avventure degli eroi, passa dal 20 maggio al 29 luglio.

I fan di Timothée Chalamet dovranno poi attendere qualche mese più del previsto per vederlo in Wonka, la cui data di uscita è passata dal 17 marzo 2023 al 15 dicembre 2023. Il film diretto da Paul King si ispira al classico scritto da Roald Dahl e può contare su un cast stellare composto da Olivia Colman, Rakhee Thakrar, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Jim Carter e Matt Lucas.

Warner Bros ha inoltre annunciato che Shark - Il primo squalo 2, il sequel del film action con Jason Statham, arriverà nei cinema il 4 agosto 2023. Il progetto è diretto da Ben Wheatley e nel cast ci sono Wu Jing, Shuya Sophia Cai, Cliff Curtis, Page Kennedy, Sienna Guillory, Skyler Samuels e Sergio Peris-Mencheta.