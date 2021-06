Aquaman 2: Amber Heard "bentornata" sul set, il saluto di James Wan

Amber Heard ha fatto il suo ingresso ufficiale nel cast di Aquaman and The Lost Kingdom, sequel del cinecomic diretto da James Wan nel 2018

James Wan ha accolto in modo ufficiale Amber Heard nel cast di Aquaman and The Lost Kingdom, sequel del cinecomic DC che ha diretto nel 2018. A rivelare la notizia è stata Amber Heard stessa attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

In Aquaman and the Lost Kingdom, Amber Heard tornerà ad Atlantide per interpretare Mera. La notizia della sua partecipazione al sequel di Aquaman è stata rivelata dall'attrice stessa che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un biglietto inviatogli da James Wan che recita: "Amber, bentornata ad Atlantide. Con affetto, James e Rob".

Nel corso degli ultimi mesi, Amber Heard ha fornito costantemente news sul suo ritorno in Aquaman 2.

Lo scorso giugno, ad esempio, l'attrice aveva postato una foto insieme a Jason Momoa annunciando il suo ritorno nel sequel di Aquaman. A maggio, un'altra foto diffusa su Instagram recitava: "La parte migliore di interpretare Mera consiste nell'incontrare chiunque voglia! Pronti per la seconda parte?".

Infine, una foto postata lo scorso aprile mostra Amber Heard alle prese con l'allenamento fisico per trasformarsi in Mera.

Ad essere coinvolto nel cast di Aquaman and The Lost Kingdom sarà anche Yahya Abdul-Mateen II, che, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato una fotografia che lo mostra concentrato mentre studia il copione per la sua parte. Come riportato da Comic Book, le riprese del film avranno inizio il prossimo luglio: a confermare la notizia è stato lo stesso Jason Momoa in occasione della sua partecipazione a The Drew Barrymore Show dello scorso maggio.

L'interprete ha rivelato: "Dopo la fine della produzione del primo film, mi sono riunito rapidamente con il mio partner di scrittura e abbiamo buttato giù una prima bozza di idea. Amo talmente tanto questo personaggio da volerlo scrivere io stesso! Questa è la cosa migliore che vi possa offrire! Mi sono occupato della prima bozza di sceneggiatura e, poi, James e David hanno steso il trattamento. Quanto scritto ci piace e ci emoziona!".

Aquaman: The Lost Kingdom sarà distribuito al cinema a partire dal 16 dicembre 2022. Le riprese del film avranno inizio il prossimo luglio.