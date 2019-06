Apple TV+ sfida Netflix e punta agli Oscar

Apple è pronta ad affrontare la rivale Netflix e a puntare agli Oscar con i suoi progetti originali.

Secondo quanto riporta The Post, la nuova piattaforma di streaming proporrà ogni anno circa sei film a basso budget con l'obiettivo di attirare l'attenzione dell'Academy, prevedendo un investimento di circa 5-30 milioni di dollari per ogni progetto.

La corsa agli Oscar di Apple TV+ sarà gestita in modo separato rispetto all'accordo stretto con A24 e che prevede la produzione di vari film nei prossimi anni, a partire da On the Rocks, il nuovo lungometraggio di Sofia Coppola con protagonisti Bill Murray e Rashida Jones.

La società deve inoltre programmare una distribuzione tradizionale nelle sale cinematografiche, della durata di almeno una settimana, per poter entrare a far parte dei possibili nominati agli Oscar.

La rivale Netflix, pochi mesi fa, ha conquistato numerosi premi grazie a Roma del regista messicano Alfonso Cuarón, che ha conquistato un totale di dieci nomination portandosi poi a casa tre preziose statuette. In questa stagione i responsabili del servizio di streaming sembrano aver intenzione di replicare il successo grazie a The Irishman di Martin Scorsese, The Last Thing He Wanted firmato da Dee Rees e la nuova commedia diretta da Noah Baumbach.

