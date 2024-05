Anya Taylor-Joy, il matrimonio segreto è stato 'magico': 'Siamo due romanticoni'

Oggi al Festival di Cannes è il giorno dell'anteprima di Furiosa, il quinto capitolo del franchise di Mad Max creato da George Miller, nonché prequel/spinoff di Mad Max: Fury Road. Protagonista, nel ruolo che fu Charlize Theron, è Anya Taylor-Joy, che di recente è tornata a parlare del suo matrimonio in gran segreto con il marito Malcolm McRae.

Intervistata da Elle, Taylor-Joy ha confessato l'entusiasmo provato in quel momento:"Siamo due romanticoni, siamo nati nello stesso giorno ed eravamo consci del fatto che il matrimonio era un'esperienza totalmente nostra". L'attrice ha sposato il musicista americano nell'aprile 2022 mentre lo scorso anno è stata organizzata una seconda cerimonia che ha coinvolto famiglia e amici.

Furiosa: A Mad Max Saga - Anya Taylor-Joy in un primissimo piano

Doppio matrimonio

Nel 2023, Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae hanno deciso di organizzare una seconda cerimonia, molto più sfarzosa, a Venezia, insieme ad amici e star come Cara Delevingne e Julia Garner:"Il nostro secondo matrimonio con l'intera famiglia è stato ugualmente magico. Mi sono sentita davvero fortunata".

Anya Taylor-Joy si è distinta nel corso della sua carriera sia sul grande che sul piccolo schermo, partecipando a lungometraggi conosciuti come The Witch di Roberg Eggers, Split e Glass di M. Night Shyamalan, e recentemente in Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve. Con Robert Eggers ha lavorato successivamente anche in The Northman e prossimamente sarà sullo schermo con il remake del classico del cinema muto di Murnau, Nosferatu, l'ultimo progetto del regista statunitense. Quattro anni fa, Anya Taylor-Joy ha riscosso successo anche sul piccolo schermo nel ruolo da protagonista della serie Netflix dal titolo La regina degli scacchi, uno dei prodotti maggiormente apprezzati dagli abbonati della piattaforma streaming.

Il primo matrimonio di Taylor-Joy si è svolto a New Orleans e l'attrice ha riservato parole al miele per il proprio marito anche nel corso dell'ultima intervista:"Ho trovato la mia persona" ha confessato la star.