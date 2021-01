Antonio Sabáto, morto l'attore di Gran Prix, star degli spaghetti western

L'attore italoamericano Antonio Sabàto è morto il 6 gennaio 2021 a causa del Coronavirus: era noto per il suo ruolo in Gran Prix e per aver recitato in diverse pellicole di Spaghetti western.

L'attore italoamericano Antonio Sabáto è morto il 6 gennaio 2021. L'attore era noto per il suo ruolo in Grand Prix e per aver interpretato molti film del genere spaghetti western. Questa settimana ha avuto alcune complicazioni a causa del Covid-19.

Antonio Sabato aveva 77 anni ed è stato suo figlio Antonio Sabàto Jr. a dare la notizia della morte del padre in un Tweet il 6 Gennaio, pubblicando una vecchia foto di famiglia in cui scriveva "Sempre e per sempre".

Sempre Antonio Jr. aveva scritto il 4 gennaio che suo padre era stato ricoverato in California dopo aver contratto il Coronavirus, pubblicando una breve preghiera per suo padre in un altro Tweet. "Mio padre si trova in terapia intensiva in California a causa del Covid-19" aveva scritto Antonio Jr. "Signore, circondalo di angeli e dell'amore e della forza di Dio."

Sabáto ha iniziato la sua carriera nell'industria dell'intrattenimento nel 1966, quando è apparso nel film italiano Lo scandalo. Nello stesso anno ha recitato in Grand Prix, un film americano con un cast internazionale di attori che ha vinto tre premi Oscar.

Nel corso dei due decenni successivi, l'attore ha continuato a recitare in una serie di film italiani, dallo spaghetti western I tre che sconvolsero il West a progetti di fantascienza come Fuga dal Bronx.

A metà degli anni '80, Sabáto è emigrato negli Stati Uniti con la sua famiglia, continuando la sua carriera in film come High Voltage del 1997. La sua ultima interpretazione come attore è stata nella serie televisiva in cui partecipa anche Antonio Jr, Beautiful, dove vediamo il padre apparire in sette episodi.