Antonio Orefice di Mare Fuori e Samuele Segreto di Amici: ecco cosa faranno insieme

Il mondo del teatro italiano si prepara a un evento speciale con il debutto de La Bohème di Giacomo Puccini all'Arena di Verona il prossimo 19 luglio. A dare voce ai protagonisti dell'opera saranno alcune giovani stelle del panorama artistico italiano, tra cui Samuele Segreto e Antonio Orefice. L'obiettivo di questo nuovo progetto, svelato dai diretti interessati tra le pagine del magazine Chi, è sensibilizzare i giovani a recarsi a teatro e apprezzare la bellezza dell'opera.

Un nuovo progetto per avvicinare i giovani al teatro

Samuele Segreto, ex ballerino della 22esima edizione di Amici, è stato scelto per interpretare Rodolfo, un personaggio emblematico de La Bohème. Segreto, dopo il debutto cinematografico con Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello (la nostra recensione di Stranizza d'amuri), è entrato nel cast della nuova serie Sandokan, dove reciterà al fianco di Can Yaman ed Ed Westwick. Il giovane attore e ballerino, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a farsi coinvolgere in questo progetto.

La riflessione di Samuel Segreto

"Ogni persona ha la sua unicità, a rendere ciascuno unico sono le sue esperienze personali, le passioni e i valori. Penso sia interessante vedere come una storia d'amore ambientata nel 1830 possa adattarsi così bene ai nostri tempi. La Bohème non solo offre un'esperienza emotivamente ricca, ma arricchisce anche l'anima e la mente".

"Andare a vedere un'opera come questa permette di viaggiare in mondi lontani e vivere intense emozioni" ha aggiunto "_È un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo e lasciarsi ispirare dalla bellezza della musica e dalla narrazione." Segreto ha inoltre citato una frase iconica che gli è rimasta particolarmente impressa: "Chi son? Son un poeta. Che cosa faccio? Scrivo. E come vivo? Vivo."

Le parole di Antonio Orefice

Accanto a lui, Antonio Orefice, noto per il suo ruolo nella serie di successo Mare Fuori e per la sua partecipazione all'ultima edizione di Pechino Express, dove ha partecipato con Artem, l'attore di origini ucraine che recentemente si è lasciato con la sua storica fidanzata. L'attore interpreterà Marcello, un pittore bohémien. Orefice ha paragonato il suo personaggio a Matteo Paolillo, sottolineando le similitudini tra loro in termini di personalità e approccio all'arte e alle relazioni:

"Giacomo Puccini è uno dei più grandi operisti di tutti i tempi. La sua musica e le sue storie sono universali e senza tempo. Io presto la voce a Marcello, un pittore bohémien. A quale personaggio vicino alla Gen Z potrebbe essere paragonato? Matteo Paolillo perché entrambi possediamo una forte e singolare personalità."

Questo progetto, con la regia di Alfonso Signorini, vedrà coinvolti anche altri giovani talenti come le influencer Zoe Massenti e Jasmin Zangarelli. La scelta di includere figure note ai giovani ha lo scopo di rendere l'opera più accessibile e attraente per le nuove generazioni.

La Bohème, con la sua storia d'amore universale e senza tempo, rappresenta un'occasione unica per i giovani di scoprire il fascino del teatro e della musica lirica. La speranza è che, attraverso le interpretazioni di Samuele Segreto, Antonio Orefice e degli altri membri del cast, i giovani possano appassionarsi a questo mondo e trovare ispirazione nella bellezza dell'arte e della narrazione teatrale.