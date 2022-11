Antonio Banderas: "Tom Holland dovrebbe interpretare Zorro nel reboot"

Antonio Banderas ha rivelato di essere molto interessato a tornare in un nuovo film di Zorro: durante un'intervista pubblicata da Comicbook.com, l'attore ha affermato che il suo successore dovrebbe essere Tom Holland, specificando di essere disposto ad aiutare l'attore a interpretare il ruolo.

"Zorro? Sì, lo farei subito" ha risposto Banderas durante la suddetta intervista di ComicBook. "Prenderei in considerazione questa possibilità, perché no? Penso che oggi risponderei affermativamente a una proposta di lavoro di questo genere. Se mi chiamassero per fare Zorro, lo farei: penso che sarebbe bello fare ciò che il personaggio di Anthony Hopkins fece col mio, ovvero passare la torcia a uno Zorro più giovane."

Antonio Banderas accanto a Catherine Zeta-Jones nel film The Legend of Zorro

Quando gli è stato chiesto chi tra i giovani attori hollywoodiani dovrebbe essere il suo successore nel reboot di Zorro, Banderas ha risposto: "Lo farei volentieri con Tom Holland: abbiamo lavorato insieme a Uncharted ed è un ragazzo così pieno di energie. Penso abbia la scintilla giusta, quindi perché no?".

Ricordiamo che Antonio Banderas ha interpretato per la prima volta l'eroe mascherato ne La maschera di Zorro del 1998, film diretto da Martin Campbell in cui Hopkins interpretava Don Diego de la Vega. Questa leggendaria pellicola è considerata da critici del calibro di Roger Ebert come la migliore trasposizione sul personaggio di Zorro mai realizzata.