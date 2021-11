Antonino Cannavacciuolo e i suoi ristoranti: ecco dove si trovano

Antonino Cannavacciuolo è uno dei cuochi televisivi più amati di sempre ma il suo vero regno è indubbiamente la cucina: ecco quali sono e dove si trovano i ristoranti del celeberrimo chef. Nel 1999, insieme a sua moglie Cinzia Primatesta, diventa proprietario di Villa Crespi sul Lago d'Orta; nel 2015 apre il Cannavacciuolo Cafè Bristrot a Novara e due anni dopo, nel 2017, è la volta del Cannavacciuolo Bistrot a Torino.

Villa Crespi, come ormai tutti sappiamo, è l'onirico relais e ristorante di Cannavacciuolo, situato sul Lago d'Orta, in Piemonte, che sembra essere uscito da una fiaba. L'edificio è di fine '800 e fu costruito per volere del suo proprietario, che viaggiava in Medioriente, in stile moresco. Villa Crespi è anche un albergo di lusso dove al suo interno si trova il ristorante due stelle Michelin.

Il secondo ristorante, in ordine cronologico, si trova nel centro di Novara ed è stato inaugurato nel 2015: si tratta del "Caffè e Bistrot" che si colloca all'interno dell'ex bar del Teatro Coccia, sito in Piazza Martiri della Libertà n° 1. Una parte del locale è una caffetteria bar, aperto durante l'intera giornata in cui si possono gustare dai babà e sfogliatelle napoletane a panini e stuzzichini da accompagnare agli aperitivi. L'altra parte del locale, invece, propone un menù più elaborato, dall'antipasto al dolce. I prezzi non sono bassi ma nemmeno esorbitanti: i menù degustazione dai 75 ai 90€ vini esclusi.

L'ultima apertura di Antonino Cannavacciuolo è il ristorante Bistrot di Torino: il ristorante è stato aperto dallo chef a luglio del 2017, in via Cosmo 6, a pochi passi dalla Chiesa Gran Madre di Torino. E' un locale sobrio ed elegante di dimensioni ridotte, per far sentire gli ospiti a proprio agio con gli spazi, e con un ambiente formale ma caloroso. I prezzi oscillano dai 25 ai 45€ per i piatti alla carta, per il menù degustazione invece il prezzo è di 90€, vini esclusi.