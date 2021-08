Antonino Cannavacciuolo apre il suo nuovo ristorante a Vico Equense

Come aveva promesso tempo fa, Antonino Cannavacciuolo è pronto ad aprire il nuovo ristorante nella sua Vico Equense: il Laqua Countryside, questo il nome scelto dallo chef per il resort, è il primo ristorante che Cannavacciuolo inaugura nel Sud Italia.

Finalmente è arrivato per Antonino Cannavacciuolo il momento tanto atteso, il giudice di Masterchef Italia aveva un sogno nel cassetto: aprire un ristorante nella sua Campania, e ora lo ha realizzato. Lo chef infatti è originario di Vico Equense, un piccolo comune della penisola sorrentina dove ha studiato alla scuola alberghiera locale.

L'annuncio dell'apertura del Laqua Countryside è stato dato dallo stesso Cannavacciuolo su Instagram. In questa nuova attività Antonino sarà affiancato da Nicola Somma, che compare con lui nella foto pubblicata su Instagram. Nicola è nato a Gragnano, in provincia di Napoli, ha 32 anni ed è al fianco dello chef dai tempi del bistrot di Torino. Somma sarà l'executive chef del ristorante.

Nell caption del post pubblicato sul profilo ufficiale di Antonino si legge: "Quando ero ancora un giovanotto alle prime armi in cucina mio padre me lo diceva sempre: 'Se lavorerai sodo, un giorno anche tu avrai il tuo ristorante qui, tra le colline di Vico Equense'. Destino o non destino, eccomi qui insieme a Nicola ad inaugurare il mio primo ristorante al sud in un luogo a me speciale, oggi diventato un intimo resort che ripercorre il mio passato e i miei ricordi d'infanzia: Laqua Country".

Nella seconda parte del post lo chef ci racconta le sue emozioni, spiegando come questo evento abbia un posto speciale nel suo cuore "Portare anche qui in Costiera sorrentina tutto l'amore e la passione mia e di Cinzia per l'ospitalità e la ristorazione ha un sapore ancora più speciale e unico, fatto di autenticità e tradizioni che mi hanno forgiato come uomo ancora prima che come Chef. È sempre bello ritornare a casa".

Nel frattempo anche il Laqua Countryside ha aperto un suo profilo ufficiale sui social. Nell'ultima foto pubblicata, insieme allo staff e a Nicola Somma, ci son i genitori di Cannavacciuolo. Il resort, si legge sul sito, ha 4 camere doppie, 1 camera formato famiglia e 1 suite.