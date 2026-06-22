Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, perché i due si sarebbero allontanati

Dalla lite al mancato chiarimento: emergono nuovi retroscena sulla crisi tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. I due, secondo indiscrezioni, non si sarebbero più rivisti dopo un allontanamento improvviso.

Ospite di Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, Deianira Marzano ha fatto il punto su alcune delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Nuovi retroscena sono emersi sulla crisi tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini e sui possibili motivi dell'allontanamento.

I retroscena del gossip: da Antonella Fiordelisi a Giulia Salemi

Tra gli argomenti più discussi sui social in questi giorni c'è proprio la situazione sentimentale tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Secondo l'esperta di gossip, tra i due ci sarebbe stata una lite che avrebbe portato a un allontanamento. "A quanto so c'è stata una discussione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, una cosa stupida. Dovevano andare al matrimonio di un amico di lui, ma dopo questa discussione lui ha preferito andarci da solo. Da quel momento non si sono più chiariti di persona. Non è stata una vera e propria rottura ufficiale, semplicemente ognuno ha preso la sua strada e non si sono più visti", ha raccontato.

Marzano ha poi aggiunto che Antonella avrebbe sofferto molto per questa situazione, sottolineando come l'influencer desiderasse costruire un futuro importante con Fratini, mentre lui, a suo dire, non sarebbe stato pronto a una relazione più impegnativa con la Fiordelisi. Nelle scorse settimane sul web erano circolate voci che attribuivano la fine della loro relazione a un ritorno di fiamma tra Fratini e la sua ex compagna, Elisabetta Gregoraci.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Spazio poi a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, attualmente impegnato nelle registrazioni della nuova edizione de L'Isola dei Famosi nelle Filippine. Deianira ha smentito le voci di crisi, spiegando che Pretelli sentirebbe moltissimo la mancanza della compagna e dei figli.

"Da quello che mi arriva, Pierpaolo sente molto la mancanza di Giulia e parla spesso dei figli e di lei", ha rivelato, precisando che la distanza sarebbe dovuta esclusivamente agli impegni lavorativi.

Spazio anche a Tony Effe e Giulia De Lellis, altra coppia spesso al centro delle indiscrezioni. Il rapper si troverebbe ancora a Ibiza dopo la vacanza trascorsa insieme alla compagna, ma secondo Marzano non ci sarebbe alcun motivo di allarme. "Lavorano continuamente nello stesso ambiente ed è normale che ogni tanto abbiano bisogno dei propri spazi", ha commentato, sottolineando come la loro relazione starebbe procedendo serenamente e che i due sarebbero semplicemente alla ricerca del giusto equilibrio.

Tra i rumor lanciati durante l'intervista anche quello riguardante Omer Elomari, ex concorrente del Grande Fratello. Dopo la rottura con Rasha Younes sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Secondo Marzano avrebbe sostenuto un provino per diventare uno dei prossimi tronisti di Uomini e Donne, un'ipotesi che, se confermata, potrebbe attirare numerose corteggiatrici.