Antonella Elia e Pietro Delle Piane: salta la proposta di matrimonio in diretta da Barbara D'Urso

Antonella Elia si è vista rovinare la proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane in diretta nello studio di Barbara D'Urso. Il compagno della soubrette ha affermato di essere pronto al grande passo davanti al pubblico di Live - Non è la D'Urso, ma un breve intervento di Vladimir Luxuria ha rovinato l'atmosfera irrimediabilmente.

La storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane era stata al centro del gossip durante l'edizione del Grande Fratello Vip 2020. Ora i due sembrano andare d'amore e d'accordo tanto che Pietro era a ponto a chiedere la sua mano davanti agli spettatori di Barbara D'Urso. La pace tra i due è stata confermata da Antonella: "Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino. Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme". Subito dopo è iniziato quello che sarebbe dovuto essere il prologo alla proposta di matrimonio, come potete vedere in questo video: "Sei una donna vera e l'hai dimostrato. Nella Casa del Grande Fratello possono dire tutto ma sei stata sempre te stessa, dal primo giorno all'ultimo. Non come gli altri che cambiavano di settimana in settimana". Pietro a questo avrebbe dovuto pronunciare la fatidica frase, ma l'intervento di Vladimir Luxuria ha scombinato i piani: "Scusate se mi intrometto in questa apologia".

Pietro Delle Piane ha così dovuto svelare tutto: "Prego, stavo per farle una proposta di matrimonio. Mi avete interrotto, mi richiameranno la prossima puntata. Tutto rimandato alla prossima puntata". Sembra quindi che la romantica proposta sia stata posticipata di altri 7 giorni, rigorosamente in diretta TV su Canale 5. Per la gioia di Barbara D'Urso e dei suoi fedeli spettatori.