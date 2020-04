Antonella Elia pensa che il Grande Fratello Vip 2020 sia la fine della sua carriera

Il Grande fratello Vip 2020 ha messo la parola fine alla carriera di Antonella Elia? Questo è quello che teme la showgirl, che sostiene che l'essersi esposta troppo non l'aiuterà in futuro.

L'avventura del Grande Fratello Vip 2020 è finita, la casa di Cinecittà ha spento le luci la scorsa settima decretando la vittoria di Paola di Benedetto. Una dei personaggi più controversi del reality è stata Antonella Elia, la showgirl ha vissuto all'interno del gioco momenti molto intensi. Intervistata dal settimanale 'Chi' ha rivissuto i rapporti instaurati nella Casa ma si è detta anche molto pessimista sulla sua carriera futura, essersi esposta probabilmente non le gioverà: "Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze".

Tra tutti i coinquilini ha sentito Adriana Volpe della quale dice "Dopo la trasmissione ho risentito Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un'amica. Quella signora della Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza, per questo mi arrabbio se poi penso non sia così".

Il suo rapporto con le altre gieffine non è stato tutto rose fiori, qualcuno ha ipotizzato che con le donne Antonella non abbia un buon rapporto, ma la showgirl non è d'accordo "Se si parla della Lessa o della Marini o di Licia Nunez sì. Ma da sempre difendo le donne, la bellezza, la dignità".

La Elia ha commentato positivamente la vittoria di Paola De Benedetto: "È una ragazza stupenda, con una bellezza prorompente ma pudica, ha valori e dignità" e ha spiegato così il secondo posto di Massimo Ciavarro "Dovrebbe imparare a esporsi, è un bravo ragazzo, ma a cosa serve se poi si fida di quello che dicono gli altri?".