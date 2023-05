Antonella Clerici solidale con Benedetta Rossi: "I radical chic della cucina hanno stancato"

Antonella Clerici ha manifestato solidarietà a Benedetta Rossi dopo che la blogger, di recente, ha pubblicato un video su Instagram in cui, visibilmente commossa, esprimeva il suo disgusto nei confronti di coloro che l'hanno etichettata come incapace di trattare argomenti culinari più sofisticati, riducendola a una persona in grado solo di proporre piatti popolari. In poche parole, Benedetta viene criticata perché non si allinea allo stile degli chef stellati che appaiono nei programmi di cucina.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha colto l'occasione durante la sua trasmissione per mostrare l'empatia che ha provato in queste ultime ore per Benedetta. Antonella ha anche fatto un parallelismo tra sé stessa e la blogger. La Clerici ha ricordato un episodio accaduto durante la sua conduzione di Sanremo, in cui un cantante si rifiutò di partecipare definendola come una persona che conosceva troppo di sugo.

"Come ha detto bene Francesco Canino i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob", ha iniziato Antonella Clerici, facendo riferimento a un tweet del giornalista. "La cucina non deve essere elitaria, ma popolare. E vorrei comunicare a Benedetta Rossi che quando ho presentato Sanremo nel 2010 - peraltro, nessuno ha voluto farlo con me per vari motivi"

Sempre facendo riferimento alla sua esperienza a Sanremo, che ha condotto nel 2010, Antonella Clerici ha svelato:: "C'è stato un cantante, del quale non rivelerò mai il nome, che disse: "Non parteciperò perché la Clerici sa troppo di sugo". Ebbene, il sugo è stato il mio successo, grazie a voi, grazie al popolo che ci guarda ogni giorno. Viva la cucina nelle sue varie sfaccettature, perché parlare di cucina non è qualcosa di secondario, e tramite la cucina si diffonde molta cultura, cosa che voi snob non avete ancora compreso".

Durante il suo video, Benedetta Rossi si era arrabbiata a causa dei numerosi haters che hanno oltrepassato il limite. La blogger ha raccontato che circolano articoli e video critici su di lei, che sostengono che non sappia cucinare e che non rispetti le regole culinarie, accusandola anche di fornire informazioni scorrette sul cibo utilizzando prodotti economici.

"Non mi preoccupano queste critiche personali, perché sono consapevole delle mie limitazioni culinarie e non pretendo di essere una chef o un'autorità in materia - ha detto Benedetta Rossi - Condivido solo ciò che mi riesce bene nella vita di tutti i giorni, sperando che possa essere utile agli altri. Ciò che mi infastidisce è che usano me come pretesto per insultare e offendere altre persone che mi seguono. Bullizzano tutti coloro che apprezzano il 90% dei prodotti che le famiglie italiane comprano e sminuiscono i discount solo perché sono convenienti".