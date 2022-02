Antonella Clerici sbotta a È sempre mezzogiorno: “troppa pubblicità”

Troppa pubblicità e Antonella Clerici si arrabbia a È sempre mezzogiorno: la conduttrice del programma di Rai1, che ha un rapporto molto schietto con il suo pubblico, dopo l'ennesimo break pubblicitario si è lamentata per le numerose interruzioni.

Antonella Clerici è uno dei volti televisivi più amati dal pubblico, la conduttrice dal 28 settembre 2020 è al timone di 'È sempre mezzogiorno', dove dal lunedì al venerdì gli ospiti e il cast in studio cucinano alcune ricette tipiche delle loro terre. La solarità di Antonella oggi si è per un attimo adombrata. Ecco cosa è successo negli studi televisivi del Centro di produzione Rai di Milano.

La conduttrice nata a Legnano 58 anni fa, dopo l'ennesimo stacco pubblicitario ha ripreso la linea e, rivolgendosi al suo pubblico, ha detto: "Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione". La notizia ha fatto il giro dei social, dove la Clerici è molto amata, è raro infatti vedere un conduttore che si lamenta dei numerosi spot inseriti nel suo programma.

La reazione di Antonella Clerici va nel senso opposto a quello di alcuni suoi colleghi: molti si vantano dei numerosi spot pubblicitari nei loro programmi, giustificandoli con il successo della trasmissione. Il programma della Clerici, con le nuove normative per l'affollamento pubblicitario in TV e in Rai, oltre ai normali blocchi pubblicitari, contiene anche il break pubblicitario da 60 secondi.