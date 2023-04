Antonella Clerici: "Al pubblico racconto anche quando mi mettono le corna"

Antonella Clerici è stata tra gli ospiti di Fabio Fazio nella puntata del 2 aprile di Che tempo che fa. La conduttrice di È sempre mezzogiorno! ha parlato del suo rapporto con il pubblico a cui racconta tutto, anche i particolari più intimi della sua vita privata, dalla meno pausa alle corna.

Antonella Clerici a Fabio Fazio ha raccontato che il suo pubblico conosce ogni aspetto della sua vita "Perchè secondo me è giusto", ha detto la conduttrice di The Voice Senior. "Io racconto tutto: quando mi fanno le corna, quando vado in meno pausa, ma parlo di corna vere"

"Io, ad esempio, domani sono in onda e racconto che sono stata da te, dico le mie impressioni. Così è tutta la mia vita. Perché tu non puoi dire solo quello che ti fa comodo nascondendo il resto", ha affermato la Clerici. Antonella ha parlato anche delle sue abitudini: "Se mangio prima di condurre? Sì mangio sempre, non riesco a lavorare senza mangiare prima", ha svelato.

Da tempo legata a Vittorio Garrone, petroliere, maggiore azionista della Erg, la Clerici non vuole sentire parlare di matrimonio: "Mi sono sposata due volte ed è andata male, ora basta", ha detto, sottolineando che la chimica che si crea da eterni fidanzati è diversa.

