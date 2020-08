Antoine Fuqua regista del film Siege of Betlehem

Antoine Fuqua sarà il regista di Siege of Betlehem, progetto che si basa su un libro scritto da Joshua Hammer. Il lungometraggio è prodotto da BronStudios e verrà realizzato dopo aver completato il lavoro su Emancipation, film prodotto per Apple con star l'attore Will Smith.

A Season in Betlehem: Unholy War in a Sacred Place è stato scritto dall'ex corrispondente di Newseek da Gerusalemme. Il film di Antoine Fuqua racconterà la storia di come un musulmano, un ebreo israeliano e un cristiano americano hanno unito le forze per impedire lo scoppio di un conflitto tra l'esercito israeliano e un gruppo di militanti armati palestinesi che si erano rifugiati nella Chiesa della Natività. Dopo 39 giorni, nonostante la resistenza dei superiori e dei colleghi, i tre sono riusciti a raggiungere una soluzione ponendo fine all'assedio ed evitando una guerra sul terreno sacro della chiesa.

La sceneggiatura sarà firmata da Avi Issacharoff (Fauda) e Matt Cook (Patriots Day), un veterano che ha trascorso molto tempo in prima linea in Iraq.

Nel team della produzione ci sarà anche Michael Kase (6 Underground) che sta sviluppando il progetto da circa 15 anni e ha dichiarato: "Non potrebbe esserci un momento più appropriato per un film come questo: si tratta di una storia sull'unire le persone attraverso la pace in un periodo all'insegna di tumulti".