Antoine Fuqua stringe un nuovo accordo con Netflix

Antoine Fuqua ha stretto un nuovo accordo con Netflix, continuando la sua collaborazione con la piattaforma di streaming, dopo The Guilty con star Jake Gyllenhaal, con la realizzazione di film e documentari.

Il regista, inoltre, ha cambiato il nome della sua casa di produzione in Hill District Media, per enfatizzare le sue origini e il suo passato.

Annunciando la nuova partnership, Antoine Fuqua ha dichiarato: "Lavorare con Netflix in occasione di The Guilty è stata un'esperienza davvero soddisfacente, dal punto di vista artistico e per quanto riguarda la collaborazione. Sono incredibilmente entusiasta nel continuare questo rapporto ed espandere la nostra proposta di film con un partner che condivide la nostra visione di Hill District Media".

Il filmmaker sta attualmente girando il film Emancipation con star Will Smith e ha concluso il lavoro sulla serie The Terminal List con protagonista Chris PRatt.

Tendo Nagenda di VP Netflix Film ha aggiunto: "Antoine è un narratore d'impatto che crede che l'arte sia un cambiamento significativo nel mondo. Abbiamo avuto una grandiosa collaborazione con The Guilty e non vediamo l'ora di raccontare molte altre storie insieme in futuro".