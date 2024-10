Anticipazioni Grande Fratello: Shaila e Lorenzo tornano, entra Federica, sondaggi, immuni e nomination

Questa sera, lunedì 28 ottobre, torna il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, giunto alla sua diciottesima edizione. Nel precedente appuntamento, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno lasciato la Casa per trascorrere una settimana al Gran Hermano, ma i loro coinquilini credono che siano stati eliminati al televoto.

Inizio della decima puntata del Grande Fratello

Come di consueto, Alfonso Signorini aprirà la serata salutando le sue opinioniste, Cesara Buonamici e la nuova arrivata Beatrice Luzzi, oltre a Rebecca Staffelli, voce del pubblico online e conduttrice del GF Daily, in onda alle 19:40 su La5. Subito dopo inizieranno i "fuochi d'artificio": i concorrenti scopriranno di essere stati ingannati, poiché il televoto della scorsa settimana non ha eliminato Lorenzo e Shaila ma li ha inviati in Spagna, dove i due sono diventati una coppia.

Faccia a faccia dopo il ritorno di Shaila e Lorenzo e un nuovo ingresso

Durante la serata, i due torneranno nella Casa e avranno un confronto con i coinquilini, in particolare con Javier ed Helena. Il pallavollista, infatti, era vicino all'ex velina Shaila fino alla sua uscita dalla Casa, mentre Helena ha sempre mostrato interesse per il modello, che però al Gran Hermano ha confessato di aver giocato con lei.

Helena Prestes stasera conoscerà la nuova situazione sentimentale di Lorenzo

Inoltre, durante la puntata, varcherà la porta rossa Federica Petagna da Temptation Island. Nel corso del docu-reality, Federica ha chiuso la sua relazione di lunga data con Alfonso D'Apice dopo otto anni. A Uomini e Donne ha rivelato di aver iniziato a frequentare il tentatore Stefano, sebbene alcuni rumors lcopioneruolo che gli autori hanno in mente per lei, se ripercorrerà un percorso simile a quello di Mirko, Perla e Greta dello scorso anno o se entrerà più incisivamente nelle dinamiche di coppia attuali.

Grande Fratello, Enzo Paolo mette in guardia Javier: "Shaila farebbe qualsiasi cosa"

Questa sera nessun eliminato: i sondaggi sugli immuni

Questa settimana sono in nomination Helena, Amanda, Iago, Giglio, Jessica e Mariavittoria. Anche stavolta, il concorrente più votato dal pubblico riceverà l'immunità, poiché non ci saranno eliminazioni. Secondo i sondaggi online, i favoriti al momento sono Jessica, Iago ed Helena. Shaila e Lorenzo, i più votati della scorsa settimana, godranno anch'essi dell'immunità, a cui si aggiungeranno le scelte delle due opinioniste. Federica non potrà votare o essere nominata.