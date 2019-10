Anti-Life: Bruce Willis star del thriller sci-fi

Bruce Willis sarà il protagonista del film sci-fi Anti Life, un progetto diretto da John Suits ambientato in un distante futuro.

Il lungometraggio racconterà la storia di un giovane, interpretato da Cody Kearsley, che sale come clandestino su un'arca interstellare con destinazione la Nuova Terra. Con l'aiuto di un esperto membro dell'equipaggio, parte affidata a Bruce Willis, deve affrontare un malvagio terrorista cosmico che ha intenzione di usare la nave spaziale come arma.

Nel cast di Anti-Life ci saranno anche Thomas Jane e Rachel Nichols e le riprese si sono concluse da pochi giorni negli Stati Uniti.

La sceneggiatura è stata firmata da Edward Drake e Corey Large, mentre alla produzione c'è anche Danny Roth.

Gli effetti speciali saranno curati da Daniel Calvo di Aldea VFX, già al lavoro su film come On the Milky Road, The Clan e 3022.

Drake ha dichiarato: "Anti-Life risponde alla classica domanda di cosa accadrebbe se dovessimo diventare adulti nello spazio mentre veniamo inseguiti da alieni assetati di sangue".