Anthony Mackie protagonista e produttore di The Ogun

L'attore Anthony Mackie, terminate le riprese della serie The Falcon and the Winter Soldier, sarà la star e il produttore del film action The Ogun.

Anthony Mackie collaborerà nuovamente con Netflix come protagonista e produttore di The Ogun, un nuovo thriller prodotto da Jason Michael Berman.

Per ora la produzione non ha ancora annunciato a chi verrà affidata la regia, mentre la sceneggiatura è firmata dall'ex stuntman Madison Turner.

The Ogun racconta la storia di Xavier Rhodes, parte affidata ad Anthony Mackie, che porta la figlia adolescente in Nigeria per trovare una cura a una rara malattia genetica che è stata ereditata dal padre. Quando sua figlia viene rapita, Rhodes si addentra nel mondo criminale per trovarla prima che sia troppo tardi.

Il lungometraggio sarà inoltre prodotto da Jason Michael Berman, con cui l'attore aveva già collaborato in occasione di IO, lungometraggio che aveva tra gli interpreti anche Margaret Qualley e Danny Huston.

Mackie, nelle ultime settimane, è stato impegnato sul set di The Falcon and the Winter Soldier, la serie destinata a Disney+ prodotta dalla Marvel, in cui ha ripreso la parte di Sam Wilson, personaggio già apparso più volte nel Marvel Cinematic Universe.