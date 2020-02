Anthony Mackie: "Sono sui social, ma li uso poco" afferma l'attore interprete di Sam Filson/Falcon in The Falcon and The Winter Soldier, che ne spiega anche il motivo.

Anthony Mackie non ama i social media, ma ha comunque degli account Twitter (che sembra gradire e sfruttare un tantino di più) e Instagram. Certo, su quest'ultima piattaforma non segue nessuno, e ha un solo post all'attivo: una foto di... scarpe.

"È davvero il mio profilo, semplicemente non lo uso" spiega l'interprete di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe durante un'intervista con Black Girls Nerds "Ho delle persone sui social media. Non ci sono conseguenze per le loro azioni, perciò mi porta a essere... Sai, lascio semplicemente stare. Non volevo che qualcuno si appropriasse del mio IP e iniziasse a fare qualcosa con il mio nome. Ci sono un sacco di persone che postano spacciandosi per me, quindi ho pensato 'Sai che è, facciamo sapere a tutti che quelli sono dei fake'".

E quando l'intervistatrice ipotizza che magari Mackie possa essere uno di quegli utenti che vede tutto, ma non posta mai nulla né mette mai piace, l'attore rassicura "Oh no, guarda, ho un iPhone 6. Non credo si possa nemmeno scaricare più Instagram qua sopra!".

Venezia 2019: Anthony Mackie in posa al photocall di Seberg

Ma, nonostante tutto, anche lui riconosce i meriti di queste nuove piattaforme digitali, soprattutto nel mettere in risalto il proprio talento e i propr lavori "Credo che chiunque meriti un'opportunità, e abbiamo così tante piattaforme adesso, così tante opportunità. Bisogna solo capire come usarli e mettersi in risalto in maniera decente. Perché ci sono molte persone che li usano in maniera riprovevole".

Ed elabora ulteriormente "Per me, se hai una pagina e posti il tuo lavoro,e dai opportunità agli altri di vederlo... Ad esempio, ho parecchi amici ballerini, perché ho frequentato scuole d'arte per tutta la vita. Loro postano video con le proprie coreografie, i propri pezzi, o la loro musica, e le persone possono ammirarli da dietro uno schermo. Quindi sì, in quel senso, credo siano ottimi mezzi per trovare dei nuovi talenti".

E a proposito di piattaforme digitali, la seconda stagione di Altered Carbon con Anthony Mackie è attualmente disponibile su Netflix, mentre tra qualche mese potremo vedere The Falcon and The Winter Soldier su Disney+.