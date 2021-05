Anthony Hopkins in vacanza in Toscana dopo aver vinto l'Oscar (FOTO)

Anthony Hopkins è stato avvistato in Toscana, dopo aver vinto il suo secondo Oscar come miglior attore protagonista per il film The Father.

Anthony Hopkins è stato avvistato per le vie di Cortona, in provincia di Arezzo, in Toscana, dopo aver vinto il suo secondo Oscar come miglior attore protagonista per il film The Father. L'attore avrebbe deciso di visitare nuovamente la Toscana in compagnia della moglie, Stella Arroyave, con la quale ha passeggiato lungo il corso principale della cittadina, facendo acquisti e concedendo foto e autografi ai passanti.

Hopkins non si è presentato a Los Angeles per la cerimonia degli Oscar lo scorso 25 aprile ma è riuscito a ritagliarsi del tempo per visitare un piccolo centro italiano che ama da molti anni. "Non va a ritirare l'Oscar, ma viene a farsi fotografare davanti al portone di casa mia." ha scritto Annamaria, commentando un post dell'Enoteca Enotria, che aveva pubblicato alcuni scatti di Hopkins all'interno del locale su Facebook.

"Stamattina, verso le undici e mezza, Anthony Hopkins ha fatto una passeggiata per via Nazionale. Non è la prima volta che si fa vedere da queste parti", ha scritto un membro dello staff dell'enoteca. "Stamattina abbiamo avuto un cliente da Oscar", hanno dichiarato, invece, i gestori del negozio di abbigliamento Camilloni Moda, sempre sui loro profili social.

Il giornale online Umbria24 ha pubblicato una notizia secondo la quale l'attore britannico naturalizzato statunitense, già nel 2009, era stato ospite del "Toscana Sun Festival" di Cortona, dove al teatro Signorelli venne eseguita per la prima volta la sua composizione musicale: And the Waltz Goes On.

A proposito di Anthony Hopkins, ricordiamo che The Father è in uscita al cinema dal 20 maggio in versione originale e dal 27 in italiano