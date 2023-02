Anthony Hopkins e l'attore di Top Gun Glen Powell nell'action thriller Locked

Il due volte premio Oscar Anthony Hopkins collaborerà con l'interprete di Top Gun: Maverick Glen Powell per Locked, remake dell'action thriler argentino thriller d'azione argentino 4X4, prodotto da ZQ Entertainment e Raimi Productions. David Yarovesky è pronto a dirigere il film scritto da Michael Arlen Ross. L'originale è stato scritto e diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat.

Locked è un thriller incentrato su un ladro che irrompe in un SUV di lusso solo per rendersi conto di essere incappato in una trappola complessa e mortale tesa da una figura misteriosa.

Glen Powell, recentemente visto nei panni del gregario volante accanto a Tom Cruise e Miles Teller in Top Gun: Maverick, interpreterà il giovane ladro che si ritrova a non avere il controllo del veicolo rubato. Sam Raimi ha dichiarato a Deadline che la sceneggiatura "al cardiopalma" consentirà a entrambi gli attori principali di fare qualcosa di eccezionale con i loro personaggi:

"La sceneggiatura era così buona da riuscire a interessare Anthony Hopkins, che per la mia generazione è praticamente il più grande attore di sempre. Il personaggio di Glen ha un'anima che si rivela lentamente man mano che il film va avanti. Sembra che sia solo un ladro, qualcuno a cui non importa degli altri, ma man mano che il film procede, ti rendi conto che ha una moglie e un figlio che ama e ha subito un torto, e tutta questa esperienza gli dà la possibilità di riflettere su come li ha trattati e su come ha vissuto la sua vita rispetto a loro. Perché la sua fine è prossima. Il personaggio di Sir Anthony Hopkins gli ha detto che questo sarà tutto per lui, e quindi il guardare al passato è un elemento chiave nel corso di questa avventura. Ma alla componente emotiva si affianca la tensione, un viaggio da brivido senza sosta con personaggi al centro a cui impari a interessarti. Sarà un'esperienza molto soddisfacente per il pubblico".