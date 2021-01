Anthony Hopkins riceve il vaccino anti Covid dopo un anno di quarantena (VIDEO)

Anthony Hopkins, che il mese scorso ha festeggiato il suo 83esimo compleanno, ha condiviso un video che mostra il momento in cui ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid.

Nei mesi che hanno seguito l'inizio dell'emergenza sanitaria, sono state numerose le celebrità che hanno sfruttato i social per sensibilizzare le persone riguardo l'importanza del rispetto delle regole per tentare di contenere la diffusione del contagio. Nelle ultime settimane, il messaggio che più spesso i vip cercano di trasmettere sui social ai propri seguaci riguarda la necessità che tutti facciano il vaccino anti Covid. Questa settimana, ad esempio, Anthony Hopkins ha condiviso un video che lo ritrae mentre gli viene somministrata la prima dose del vaccino. Ricordiamo che, per gran parte dell'anno appena trascorso, l'attore britannico è rimasto a casa, rispettando una quarantena autoimposta.

Nel video, Hopkins indossa una visiera ed una mascherina, mentre riceve la sua dose di vaccino seduto direttamente in auto. "Grazie" ha scritto l'attore nella didascalia del video, citando il CHA Hollywood Presbyterian Medical Center e la sua "cara amica, la dottoressa Maria Teresa Ochoa". Hopkins ha quindi aggiunto: "Luce in fondo al tunnel (dopo un anno di quarantena autoimposta)".

Durante i mesi di quarantena, l'attore si è tenuto impegnato pubblicando anche simpatici post sui social media, affiancato spesso dal suo amato gatto domestico, Niblo. "Niblo si sta assicurando che io rimanga in buona salute ed in cambio mi chiede di intrattenerlo", si legge a commento del video in cui il felino è seduto sulle sue ginocchia mentre lui suona il piano.

Sempre nel mese di gennaio, anche Arnold Schwarzenegger ha ricevuto il vaccino. In un video pubblicato sui social si vede l'attore mentre è in fila in automobile e attende la sua dose. In quell'occasione, l'ex governatore della California si è rivolto ai suoi seguaci, invitandoli a seguire il suo esempio. Nel farlo, ha citato uno dei suoi film più celebri, Terminator 2: "Vieni con me se vuoi vivere" ("Come with me if you want to live").