Anthony Hopkins e John Flynn nel cast del dramma sull'Olocausto One Life

Come riporta Deadline, il premio Oscar Anthony Hopkins e la giovane star John Flynn faranno ufficialmente parte del cast di One Life, dramma storico basato sulla vera storia del filantropo britannico Nicholas Winton che contribuì a salvare centinaia di bambini dai nazisti alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale.

Lo script è firmato da Lucinda Coxon e Nick Drake e racconta l'incredibile storia di Nicky Winton, che a soli 29 anni organizzò e partecipò ad un'operazione di salvataggio di 669 bambini dalla Cecoslovacchia, al tempo occupata dalla Germania nazista di Hitler, al Regno Unito. Affrontando coraggiosamente l'apatia dell'opinione pubblica, l'ostilità politica e l'ostruzione burocratica, Winton è riuscito a salvare i bambini - molti dei quali ebrei - prima che scoppiasse la guerra e che i confini venissero chiusi.

L'eroica azione di Nicholas Winton è rimasta sconosciuta fino al 1988, quando la moglie Greta scoprì un album fotografico con i documenti dell'operazione. Nel corso di una puntata del programma That's Life!, in onda sulla BBC, all'ignaro Winton, seduto tra il pubblico, venne mostrato l'album fotografico e gli vennero presentati proprio alcuni di quei bambini, ormai adulti, che era riuscito a salvare anni addietro. Hopkins e Flynn interpreteranno Nicholas Winton in due fasi diverse della sua vita.

I produttori di One Life hanno dichiarato:"Nonostante non abbia mai voluto alcuna attenzione per il suo atto altruistico, la storia di Nicky e la storia di coloro che sono stati salvati devono essere raccontate. Far parte della condivisione di questo momento storico con il mondo è un privilegio straordinario. Anthony e Johnny sono senza dubbio le persone giuste per dare vita alla bellissima sceneggiatura di Lucinda e Nick su questo uomo straordinario".

Anthony Hopkins recentemente ha recitato in The Father, al fianco di Olivia Colman.