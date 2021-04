Anthony Hopkins protagonista del film Where Are You

L'attore Anthony Hopkins sarà il protagonista del film Where Are You, un progetto scritto e diretto da Valentina De Amicis e Riccardo Spinotti.

Il lungometraggio è stato prodotto da Marcella e Dante Spinotti, il direttore della fotografia nominato agli Oscar in occasione di film come L.A. Confidential e The Insider.

Where Are You racconterà la storia di un fotografo alle prese con il declino artistico e che inizia a esprimere la propria frustrazione aggredendo la fidanzata, anche lei artista. Quando la donna scompare misteriosamente, l'uomo entra nel proprio subconscio e compie un viaggio tra il mistero e la follia per cercarla, oltre a provare a ritrovare se stesso.

Anthony Hopkins sarà affiancato sul set da Camille Rowe, Madeline Brewer, Angela Sarafyan, Mickey Sumner e Ray Nicholson. Il cast è poi completato da Melora Walters, Brad Greenquist, Rita Taggart e Irakli Kvirikadze.

La sceneggiatura è firmata da Valentina De Amicis, Riccardo Spinotti e Matt Handy.

Hopkins ha ottenuto recentemente la sua sesta nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione nel film The Father, progetto in cui ha recitato insieme all'attrice Olivia Colman.