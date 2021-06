Anthony Hopkins e la cucina italiana: eccolo ai fornelli a Roma (VIDEO)

Anthony Hopkins ha scelto Instagram per pubblicare un video in cui celebra la cucina italiana con That's Amore di Dean Martin in sottofondo.

Anthony Hopkins ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si vede l'attore gallese apparentemente alle prese con una salsa di pomodoro (sempre che non abbia utilizzato anche qualcuno degli ingredienti segreti del Dott. Hannibal Lecter) mentre in sottofondo si sentono le note di That's Amore, celebre canzone di Dean Martin.

Hopkins, come sappiamo, ama profondamente il nostro paese e ha scelto di rendere omaggio alla cucina italiana durante il suo soggiorno a Roma. L'attore, che ha recentemente vinto il premio Oscar per The Father - Nulla è come sembra, ama molto soggiornare in Italia e, nel corso degli anni, ha manifestato più volte la sua ammirazione per le nostre località, la nostra cultura e il nostro stile di vita.

Nei giorni scorsi Anthony è stato anche protagonista di quella che da molte testate italiane è stata definita come una "gaffe", la star de Il silenzio degli innocenti, infatti, ha pubblicato un altro video tre giorni fa con la seguente didascalia: "Una magica giornata sotto il sole della Toscana. Grazie Reschio".

Anthony Hopkins, però, si trovava per l'appunto in un maneggio di Reschio, cittadina umbra in provincia di Perugia; ma l'amore dell'attore per l'Italia, la sua umanità e i suoi pressoché infiniti talenti artistici ci hanno permesso di perdonarlo immediatamente per questo suo piccolo errore. Nella clip in questione Hopkins dichiara sospirando "Che meraviglia, che musica".