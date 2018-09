Anthony Bourdain: Cucine segrete, la nuova stagione da stasera su laF!

Patrizio Marino

Prosegue l'omaggio di laF (Sky 135) al celebre chef recentemente scomparso con i nuovi e inediti episodi di Anthony Bourdain: Cucine segrete (Parts Unknown), pluripremiata serie vincitrice di 5 Emmy Awards, in esclusiva ogni giovedì dal 6 settembre alle 21,10.

Singapore, Porto Rico, Nigeria, Seattle, Sri Lanka e Pittsburgh sono tra le tappe di questo appassionante travel show, in ogni città Anthony Bourdain incontra amici e chef per raccontare le culture gastronomiche del mondo, le tradizioni e la storia dei luoghi in cui sono nate e per scoprirne i rituali culinari più affascinanti e i ristoranti più curiosi. Il viaggio comincia nelle Alpi Francesi dove Anthony, in compagnia dell'amico e chef stellato Eric Ripert, esplora il paesaggio montano e si delizia con i tradizionali piatti a base di formaggio.

Il programma è stato al centro di polemiche nei giorni scorsi dopo la decisione della CCN di tagliare gli episodi in cui era presente Asia Argento, dopo i recenti fatti di cronaca. Asia era apparsa in due puntate della serie e un terzo episodio lo aveva addirittura diretto.