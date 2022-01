Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Bill Murray conferma: "Interpreto un villain"

Bill Murray avrebbe confermato che la sua partecipazione a Ant-Man and The Wasp: Quantumania sarà in veste di un villain del film.

Per vedere Ant-Man and The Wasp: Quantumania dovremo aspettare il 2023, ma Bill Murray ci ha appena dato un indizio sul ruolo che interpreterà nella pellicola: quello di un villain!

Fin da quando è stata confermata la presenza di Bill Murray nel terzo film della saga Marvel diretta da Peyton Reed ci si sta chiedendo che ruolo potrebbe ricoprire l'attore di Ghostbusters nella pellicola, e a quanto pare adesso sarebbe stato lui stesso a fornire un importante dettaglio al riguardo, ovvero che non sarà dalla parte degli eroi.

Durante l'Eli Manning Show, infatti, l'ex-atleta ha chiesto all'attore qualcosa come "Ma non sei tipo in uno dei nuovi cinecomic Marvel? Ant-Man 3? E che potere hai?".

Al che Murray avrebbe risposto confermando la sua presenza nella pellicola, e dicendo "Il mio potere... Sono un cattivo".

Purtroppo al momento è difficile fare ipotesi su quale nello specifico possa essere il suo ruolo, anche se tempo fa girava voce che potesse essere una versione di Krylar, un personaggio dei fumetti legato a Hulk. Ma se si tratta di un villain, le cose si complicano.

Dopotutto sappiamo già che il villain principale del film sarà Kang il Conquistatore interpretato da Jonathan Majors, mentre si vocifera che anche M.O.D.O.K. farà la sua comparsa. Come si posiziona Murray in tutto ciò? Sarà un alleato di Kang?

È possibile che lo scopriremo solo a luglio 2023, quando Ant-Man and The Wasp Quantumania farà il suo approdo nelle sale.