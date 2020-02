Ant-Man 3 si girerà nel 2021, Michael Peña vuole tornare

Ant-Man 3 potrebbe iniziare le riprese nel 2021, secondo l'attore Michael Peña, che è però ancora in dubbio sul suo ritorno Marvel nei panni di Luis. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è già stata ampiamente presentata al pubblico, ma il secondo sequel dedicato ad Ant-Man non ha ancora una data di uscita, né un cast completo. Peña si augura fortemente di rientrare nel progetto.

Ant-Man and the Wasp: Michael Peña in una scena del film

L'assenza di Michael Peña potrebbe essere un brutto scherzo giocato alla continuità di Ant-Man e ai fan del personaggio, ma è la Fase 4 e tutto può succedere. Per il momento, sappiamo che ci saranno ancora Paul Rudd ed Evangeline Lilly nei ruoli del protagonista e di Wasp, Peyton Reed tornerà alla regia di Ant-Man 3 come nei due precedenti capitoli e ci sarà sicuramente anche Michael Douglas, che per primo vociferò sul possibile inizio delle riprese a gennaio 2021.

Michael Peña rimane invece nel dubbio, ma da parte sua c'è tutto l'interesse nel tornare a far parte della squadra. In una recente intervista a dichiarato a Coming Soon: "Penso siano a un anno dall'inizio delle riprese, penso che sarebbe grandioso se potessi farne un terzo. Ma non si sa mai, specialmente con tutte le cose successe in Endgame. Al momento, Marvel è in una situazione che può schiacciare delle aspettative, di sicuro dovranno schiacciare le aspettative di altri personaggi, non solo il mio, quindi spero di farcela."

Oltre al possibile ritorno di Michael Peña in Ant-Man 3, che potrebbe iniziare a girare nel 2021, Marvel ha in serbo una lunga lista di novità: già quest'anno usciranno Black Widow ed Eternals, mentre nel prossimo è la volta di Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder. Ma anche Disney+ ha in serbo delle sorprese, tra le quali le serie confermate di The Falcon and The Winter Soldier e Loki, insieme al progetto su Obi-Wan Kenobi, al momento in pausa.