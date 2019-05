Ansel Elgort: i 17 selfie senza maglietta scatenano l'ironia dei social

Ansel Elgort, il protagonista della nuova versione di West Side Story, ha sorpreso i suoi follower con ben 17 selfie che lo ritraggono senza maglietta.

L'attore ha condiviso infatti su Instagram una serie di scatti senza un apparente motivo, se non quello di permettere ai suoi fan di apprezzarne la bellezza.

I selfie realizzati da Ansel Elgort, davanti a uno specchio e in una stanza poco illuminata, hanno immediatamente suscitato la curiosità dei fan e persino dei suoi colleghi e della fidanzata.

Molte persone hanno infatti ipotizzato che la star, prossimamente protagonista nelle sale anche con Il cardellino, volesse l'opinione dei suoi fan per decidere quale foto fosse la migliore.

Tra i commenti ci sono anche quelli della fidanzata di Ansel, Violetta Komyshan, che ha dichiarato sotto una delle immagini: "Penso che questa sia la migliore, ma onestamente sono tutte piuttosto belle".

Zoë Kravitz, piuttosto divertita come molti altri follower che non hanno esitato a condividere i propri commenti ironici, si è invece preoccupata per l'amico: "Cosa sta accadendo in questo momento? Lol".

Ecco l'intervento della fidanzata di Elgort e un riepilogo di tutti i selfie!

