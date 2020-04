Ansel Elgort condivide una foto in cui è nudo su Instagram, ma solo per beneficenza

Il giovane attore Ansel Elgort ha condiviso tramite Instagram una foto che mostra la star in tutta la sua nudità, per una giusta causa.

Ansel Elgort, protagonista del nuovo remake di West Side Story, ha condiviso nelle ultime ore una foto che lo ritrae nudo, attirando in modo efficace l'attenzione dei suoi fan su una buona causa di beneficenza.

La giovane star ha condiviso tramite il suo profilo Instagram una foto in cui è sotto la doccia come mamma lo ha fatto. Nelle ultime ore, l'immagine è stata rimossa probabilmente dal social network a causa delle policy restrittive su questa tipologia di contenuti. Le intenzioni di Ansel Elgort erano del tutto innocenti e umanitarie, infatti ha voluto attirare l'attenzione dei suoi 10 milioni di fan su una raccolta fondi a favore dello staff del Brooklyn Hospital, in un momento così difficile come l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

Sebbene non sia stato confermato al 100% l'autore della foto, Elgort ha taggato nell'immagine suo padre Arthur Elgort, noto fotografo che ha lavorato per Vogue Magazine. Ansel Elgort è già noto tra i suoi fan per aver pubblicato immagini artistiche sui social media, come ad esempio i suoi 17 selfie senza maglietta, che gli hanno procurato parecchie nuove fan.

Come anticipato, Ansel Elgort sarà il protagonista del nuovo remake di West Side Story diretto da Steven Spielberg, uno dei musical di Broadway più amati di sempre le cui riprese sono terminate a ottobre 2019. Nel cast ci saranno anche Ariana DeBose, Rachel Zegler e David Alvarez.