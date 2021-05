Anni da cane: Aurora Giovinazzo protagonista, Achille Lauro avrà un cameo nel film

Anni da cane, il primo film Amazon Original Italia, avrà come protagonista Aurora Giovinazzo e nel cast del progetto ci sarà anche Achille Lauro, la star della musica.

Ad annunciarlo un comunicato di Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, digital) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas.

Anni da cane: una foto della protagonista del film

A due anni di distanza dalla prima edizione del concorso Notorious Project, promosso da Notorious Pictures con l'intento far emergere giovani talenti del cinema italiano, il soggetto vincitore Anni da Cane è il primo film Amazon Original prodotto in Italia.

Aurora Giovinazzo sarà la protagonista nel ruolo di Stella. Ad affiancarla in questa commedia per giovani adulti, ci saranno Isabella Mottinelli (Che Dio ci aiuti 6), Federico Cesari (SKAM Italia, I Cesaroni), Luca Vannuccini, con Sabrina Impacciatore e una performance cameo di Achille Lauro, svelata nella sneak del film presentata in anteprima all'evento Prime Video Presents Italia di Amazon tenutosi questa mattina a Roma.

Anni da cane: una foto dal set

Il film, le cui riprese sono terminate a Roma il mese scorso, è una coproduzione tra Amazon e Notorious Pictures a cui è stata anche affidata la produzione esecutiva.

Anni da cane è stato scritto a quattro mani da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, già due volte finalisti al Premio Solinas Experimenta (2018, 2020) e vincitori del Premio Mattador 2018 con il soggetto È tutta colpa nostra. Autori anche del soggetto, sono stati impegnati nello sviluppo della sceneggiatura con il supporto di Notorious Pictures.

La regia è di Fabio Mollo, candidato nel 2013 come Miglior regista esordiente ai Nastri d'Argento per il suo lungometraggio d'esordio Il Sud è niente presentato al Festival di Toronto e al Festival di Berlino. Nel 2017 ha diretto Il padre d'Italia, interpretato da Luca Marinelli e Isabella Ragonese, che ha riscosso grande successo di critica e di pubblico, è stato selezionato da diversi festival internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 4 nomination ai Nastri d'Argento. Mollo ha diretto inoltre alcune delle serie tv di maggior successo degli ultimi anni (Curon, Tutto può succedere, Come quando fuori piove).

La sinossi del lungometraggio anticipa:

Stella è un'adolescente di sedici anni goffa, cinica e fantasiosa, che dopo un incidente stradale che ha cambiato la vita in cui è coinvolto un cane si convince di dover contare la sua età come quella dei cani. Per questo motivo, pensa di avere cento anni e scrive una lista di desideri con tutte le cose che vorrebbe fare con l'aiuto dei suoi migliori amici Nina e Giulio, prima di morire. Ma un incontro casuale con Matteo, un ragazzo introverso e timido della sua età, cambierà completamente la sua prospettiva.

Anni da cane: i protagonisti in una foto del film

Anni da cane uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia e in oltre 240 paesi e territori nel mondo nell'autunno 2021.

Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman di Notorious Pictures ha così dichiarato: "A metà marzo abbiamo annunciato l'inizio riprese di Anni da Cane, oggi possiamo dire di essere estremamente soddisfatti del lavoro fatto in sinergia con Amazon. Abbiamo riunito un cast di giovani talenti che siamo certi si faranno notare nel panorama cinematografico nazionale e internazionale ed un performance cameo veramente molto speciale di Achille Lauro".