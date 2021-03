Annette Bening star di Nyad, film ispirato a una storia vera

Annette Bening sarà la protagonista del film Nyad, progetto che segna il debutto di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin nel mondo del cinema di finzione.

Il progetto sarà prodotto da Black Bear, che ha portato al successo The Imitation Game, in collaborazione con Mad Chance, che ha realizzato American Sniper.

Il film sarà tratto dall'autobiografia Find A Way di Diana Nyad in cui si racconta l'incredibile storia della nuotatrice che, all'età di 64 anni, con l'aiuto della sua migliore amica e un gruppo di 35 sostenitori, ha sconfitto ogni ostacolo diventando la prima persona a nuotare da Cuba alla Florida, evitando rischi come meduse e squali.

Annette Bening avrà la parte della protagonista che compie l'impresa, superando ogni ostacolo.

La sceneggiatura sarà firmata da Ann Biderman (Ray Donovan), revisionata da Julia Cox (Do No Harm). L'obiettivo è di iniziare la produzione in esate. Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin sono stati in precedenza registi del documentario Free Solo.