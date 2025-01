Annette Bening affianca Anya Taylor-Joy nella serie limitata Lucky di Apple TV+

Annette Bening, celebre per il suo ruolo in American Beauty, si unisce a Anya Taylor-Joy nella nuova serie limitata Lucky, prodotta da Apple TV+ e creata dal produttore esecutivo Jonathan Tropper.

Lucky è tratta dall'omonimo romanzo bestseller di Marissa Stapley, scelto anche per Reese's Book Club. La serie segue la storia di una giovane donna interpretata da Taylor-Joy, che ha cercato di lasciare il suo passato criminale alle spalle. Tuttavia, si troverà costretta ad affrontare il suo lato oscuro per poter iniziare una nuova vita. In merito alla sua partecipazione, Taylor-Joy ha dichiarato: "Hello Sunshine sta facendo un lavoro incredibile nel dare visibilità alle voci delle donne e sono entusiasta di unirmi a Jonathan, Cassie e Apple TV+ per portare Lucky sullo schermo".

Bening interpreterà Priscilla, una potente e temibile leader mafiosa.

Tutto quello che sappiamo su Lucky con Anya Taylor-Joy

La serie è prodotta da Apple Studios, con Tropper che scrive e produce esecutivamente attraverso la sua Tropper Ink, nell'ambito del suo contratto globale con Apple TV+. Cassie Pappas, co-showrunner di Silo (Apple TV+), affiancherà Tropper nella produzione esecutiva.

Cannes 2017: Anya Taylor-Joy sul red carpet di The Meyerowitz Stories

La produzione esecutiva è affidata anche a Reese Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine, mentre Taylor-Joy è produttrice esecutiva tramite il suo marchio Ladykiller. Jonathan Van Tulleken dirigerà diversi episodi, incluso il pilot, e sarà produttore esecutivo.

Reese Witherspoon, che aveva scelto il romanzo per il suo Book Club, ha commentato: "Non vedo l'ora di portare questa storia al pubblico globale. Sono felice di poter offrire spazio a storie che mettono al centro le protagoniste femminili e le loro autrici, adattandole per il grande schermo".

Annette Bening, cinque volte candidata all'Oscar (l'ultima per il suo ruolo in Nyad), è recentemente apparsa nel ruolo principale nella serie limitata Apples Never Fall di Peacock. Presto la vedremo anche in The Bride, il film su Frankenstein diretto da Maggie Gyllenhaal, al fianco di Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruz e Peter Sarsgaard.