Anne Rice: la trilogia delle streghe Mayfair diventa una serie tv

La trilogia delle streghe Mayfair scritta da Anne Rice diventerà una serie televisiva prodotta da AMC, che ha ottenuto i diritti delle opere dell'autrice e ha già ordinato l'adattamento per il piccolo schermo di Intervista col vampiro.

Il nuovo progetto sarà composto da otto puntate e sarà destinato anche alla piattaforma di streaming AMC+.

Esta Spalding e Michelle Ashford avranno il compito di scrivere e produrre la nuova serie Anne Rice's Mayfair Witches e nel team della produzione ci sarà anche Mark Johnson.

La protagonista sarà una giovane donna che lavora come neurochirurgo e scopre di essere la discendente di una famiglia di streghe e di possedere degli incredibili poteri, ritrovandosi inoltre ad affrontare una presenza sinistra che da generazioni tormenta la sua famiglia.

Spalding e Ashford, annunciando il progetto, hanno dichiarato: "Il mondo delle streghe ha affascinato e terrorizzato per secoli, ma l'approccio unico di Anne Rice ha esplorato qualcosa di completamente nuovo: donne che sono potenti, e spesso brutali, e sempre determinate a sovvertire le strutture che attualmente hanno il potere. Collaboriamo con grande entusiasmo con AMC e Gran Via Productions per portare in vita questo mondo misterioso e provocatorio".