Anne Heche ha riportato gravi ustioni in un incidente d'auto

L'attrice Anne Heche è ricoverata in ospedale con gravi ustioni a causa di un incidente, forse causato dalla guida in stato di ebbrezza.

Anne Heche è stata vittima di un incidente che ha costretto al ricovero in ospedale, e sembra abbia riportato numerose ustioni, piuttosto gravi.

Le notizie pubblicate da TMZ sostengono che l'attrice fosse a bordo della sua macchina quando, nella giornata di venerdì 5 agosto, si è schiantata contro una casa nell'area di Mar Vista a Los Angeles.

Dopo essere andata a sbattere contro un garage di un condominio, Anne Heche sembra abbia rifiutato di essere aiutata e si sia allontanata a velocità sostenuta a bordo della sua Mini Cooper, schiantandosi poco dopo contro una casa. Il veicolo e l'edificio hanno preso fuoco e l'attrice è stata soccorsa e portata in ospedale, dove è intubata, ma non in condizioni critiche.

Secondo alcune indiscrezioni l'attrice stava guidando in uno stato poco lucido, forse a causa di qualche sostanza stupefacente o a un eccesso di alcol.

Anne, nel 2000, era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico dopo essere entrata nella casa di uno sconosciuto sotto gli effetti dell'ecstasy e, in passato, ha parlato apertamente dei suoi problemi mentali legati agli abusi sessuali subiti da parte del padre quando era solo una bambina. Heche ha infatti spiegato che si era creata un mondo fantastico nella sua mente per riuscire a sentirsi al sicuro. Parlando con ABC News aveva inoltre ammesso: "Mi ubriacavo. Fumavo. Ho preso droghe. Ho fatto sesso con le persone. Facevo qualsiasi cosa per poter liberarmi della vergogna... Non sono matta, ma è una vita folle. Sono cresciuta con una famiglia pazza e ho trascorso 31 anni per liberarmi della follia".

Nel 2021 l'attrice aveva poi spiegato che vivere apertamente la sua relazione con Elle DeGeneres, dal 1997 al 2000, l'ha portata a essere rifiutata dal mondo di Hollywood: "Non ho girato un film di un grande studio per 10 anni. Mi hanno licenziata da un accordo e non ho più avuto occasioni".

Anne Heche ha recitato in progetti come la soap opera Another World in cui aveva i ruoli di Vicky Hudson e Marley Love. Tra i suoi film ci sono invece il remake di Psycho, Sei giorni sette notti, Gracie's Choice, Vanished, So cosa hai fatto e Donnie Brasco.