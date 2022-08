Anne Heche "non sembra destinata a sopravvivere" dopo aver subito gravi lesioni cerebrali

Il nuovo aggiornamento sulla situazione di Anne Heche è drammatico e l'attrice sembra non sia destinata a sopravvivere.

Il portavoce dell'attrice ha infatti inviato un aggiornamento a The Hollywood Reporter confermando, inoltre, che è ancora in coma in condizioni critiche.

Il team di Anne Heche aveva già rivelato che le fiamme, causate dall'impatto della macchina che stava guidando contro una casa, avevano portato a significativi danni polmonari che richiedevano la ventilazione meccanica e ustioni per cui era necessario intervenire chirurgicamenbte.

Il nuovo aggiornamento, dopo aver ringraziato i medici e gli infermieri del Centro Ustioni dell'ospedale di West Hills, dichiara: "Sfortunatamente, a causa del suo incidente, Anne Heche ha subito gravi danni da ipossia cerebrale e rimane in coma, in condizioni critiche. Non si ritiene sia destinata a sopravvivere".

Il comunicato prosegue togliendo ogni speranza: "Da tempo era una sua scelta donare i propri organi ed è mantenuta in vita per capire se sia un'opzione possibile. Anne aveva un cuore enorme che ha conquistato ogni persona che ha incontrato con il suo spirito generoso. Più del suo straordinario talento ha condiviso gentilezza e gioia come se fosse il lavoro della sua vita, specialmente per quanto riguarda l'accettazione di chi si ama. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e la sua luce mancherà a tutti".