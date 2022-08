Anne Heche: secondo fonti vicine all'attrice "è fortunata a essere ancora viva"

Anne Heche è ancora ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Los Angeles e una fonte vicina all'attrice ha svelato alla CNN che è fortunata ad essere ancora viva.

Nella giornata di venerdì la macchina che stava guidando si è scontrata ad alta velocità contro una casa di Walgrove Avenue a Los Angeles e ha preso fuoco.

L'aggiornamento riguardante la situazione di Anne Heche chiarisce: "Anne è in terapia intensiva ed è fortunata a essere viva. Ha delle ustioni gravi e ha davanti a sé un lungo percorso di recupero. Il suo team e la sua famiglia stanno ancora cercando di capire cosa ha portato all'incidente". I vigili del fuoco di Los Angeles hanno infatti dovuto lavorare per più di un'ora per limitare e spegnere le fiamme causate alla struttura, che è stata gravemente danneggiata.

La gravità della situazione fisica dell'attrice ha reso impossibile, almeno per ora, interrogare Anne per chiarire quanto accaduto.

Un portavoce dell'attrice ha inoltre dichiarato: "Anne è attualmente in condizioni stabili. La sua famiglia e i suoi amici chiedono di rivolgere pensieri e preghiere. Chiediamo inoltre di rispettare la sua privacy durante questo difficile periodo. Grazie".

Heche, inizialmente, aveva avuto un altro incidente di minore entità scontrandosi con la sua Mini Cooper contro un garage. Nonostante gli abitanti della struttura residenziale si fossero avvicinati per aiutarla e sincerarsi della sua situazione, l'attrice si era poi allontanata molto rapidamente e poco dopo è avvenuto il secondo scontro.

TMZ ha inoltre pubblicato delle testimonianze di alcuni abitanti di Cabrillo Avenue che hanno visto Anne guidare ad altissima velocità andando su e giù per la stessa strada nonostante le avessero gridato più volte di rallentare.

Fox11, che segue spesso degli incidenti e degli inseguimenti, ha immortalato i soccorsi prestati ad Anne Heche e Stu Mandel, giornalista che era impegnato nella diretta, aveva dichiarato live: "Se c'è qualcuno di vivo lì sarà un miracolo". Le immagini mostrano inoltre che l'attrice, nonostante la situazione, sembra stesse cercando di scendere dalla barella.