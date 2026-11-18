L'attrice e il marito Adam Shulman hanno accolto il loro terzo bambino. La nascita è stata confermata da People dopo che Hathaway è stata fotografata a New York con il neonato in una fascia.

Anne Hathaway è mamma per la terza volta. L'attrice premio Oscar e il marito Adam Shulman hanno accolto il loro terzo figlio, come confermato da People. La notizia è arrivata dopo che Hathaway è stata fotografata martedì 17 novembre a New York mentre passeggiava con un'amica, sorridente e con il neonato sistemato in una fascia porta-bebè.

L'annuncio della gravidanza e la sorpresa di Anne Hathaway

Per la coppia si tratta del terzo capitolo della propria vita familiare. Hathaway e Shulman, imprenditore e produttore, sono sposati dal 2012 e hanno già due figli: Jonathan, nato nel 2016, e Jack, arrivato nel 2019. Non sono stati ancora diffusi ulteriori dettagli sul nuovo arrivato, a partire dal nome.

L'attrice aveva condiviso la notizia della terza gravidanza lo scorso giugno attraverso i social, pubblicando un video. Nelle immagini, Anne Hathaway indossava un lungo abito bianco e si avvicinava a un camino di marmo con le braccia incrociate davanti all'addome. Poco dopo le apriva, portando entrambe le mani sul ventre, mentre in sottofondo si ascoltava Baby, I'm Yours di Barbara Lewis.

A luglio, ospite di Late Night With Seth Meyers, aveva parlato della gravidanza con evidente entusiasmo, ma anche con una certa sorpresa per come erano andate le cose. "È stato fantastico. Sapevamo cosa stavamo facendo, ma siamo rimasti davvero sorpresi che abbia funzionato!", aveva raccontato. Nonostante avessero già due figli e desiderassero allargare ulteriormente la famiglia, lei e Shulman non davano per scontato che sarebbe andata così.

La serenità con cui oggi racconta questa nuova esperienza convive con un percorso personale più complesso. Nel 2019, durante la seconda gravidanza, Hathaway aveva infatti parlato apertamente delle difficoltà legate alla fertilità e del dolore vissuto prima di riuscire ad avere Jack. "Non è che abbia agitato una bacchetta magica dicendo: "Voglio rimanere incinta" e all'improvviso tutto sia andato per il verso giusto. È molto più complicato", aveva spiegato. L'attrice aveva descritto quel periodo come un'esperienza difficile e spesso solitaria, segnata da dubbi e sofferenza, ricordando che il lieto fine non racconta necessariamente tutto ciò che viene prima.

Un anno particolarmente intenso per la carriera dell'attrice

Il 2026 è stato particolarmente ricco anche sul piano professionale. Hathaway è stata protagonista di cinque importanti uscite cinematografiche: The Odyssey, The End of Oak Street, Mother Mary, Il diavolo veste Prada 2 e Verity. Un calendario fitto che ha riportato il suo nome al centro dell'attenzione tra produzioni di grande richiamo e progetti molto discussi.

Anne Hathaway in una scena

Al suo fianco, in questa nuova fase della vita familiare, c'è Adam Shulman, che in passato ha lavorato come attore e produttore e che è anche cofondatore del marchio di gioielli James Banks Design.

Dopo Jonathan e Jack, la famiglia si allarga dunque ancora. Per Anne Hathaway, che in più occasioni ha scelto di parlare senza filtri delle difficoltà incontrate nel percorso verso la maternità, l'arrivo del terzo figlio rappresenta un nuovo capitolo da vivere lontano dai riflettori, almeno per quanto riguarda i dettagli della sua vita privata.