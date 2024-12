Anne Hathaway e Dave Bautista protagonisti di una commedia d'azione in arrivo su Amazon

Anne Hathaway torna a collaborare con Amazon MGM Studios, questa volta affiancata da Dave Bautista in una commedia d'azione ancora priva di titolo ufficiale, per ora identificata con il nome provvisorio "Wedding Sting". Il film è scritto da Jonathan Tropper, noto per le sue sceneggiature di successo come This Is Where I Leave You e The Adam Project, e sarà prodotto dalla AGBO, la casa di produzione fondata dai fratelli Joe e Anthony Russo.

Una trama ispirata a una vera operazione FBI

La trama del film si ispira a una vera operazione sotto copertura condotta dall'FBI, in cui gli agenti si sono travestiti da coppia per infiltrarsi in un'organizzazione criminale globale. L'operazione ha raggiunto il suo culmine con un matrimonio inscenato in New Jersey, durante il quale i boss del crimine, giunti per partecipare al banchetto, sono stati arrestati e trascinati via per evitare che l'operazione fosse compromessa da eventuali sospetti.

My Spy - La Città Eterna: Dave Bautista in una scena di azione

Nel film, la storia verrà reinterpretata in chiave comica, con i protagonisti che daranno vita a due agenti FBI dai caratteri opposti, costretti a collaborare sotto copertura. I due inizialmente si detestano, ma alla fine imparano a rispettarsi e a lavorare insieme, sulla scia del celebre Mr. & Mrs. Smith.

Il progetto sarà prodotto in parte dai fratelli Russo, noti per il loro lavoro su Avengers e The Gray Man, insieme ad Angela Russo-Otstot e Michael Disco. AGBO, la casa di produzione che ha portato avanti la seconda stagione di Citadel e l'imminente film The Bluff per Amazon MGM, ha scelto di collaborare con quest'ultimo per questo nuovo titolo. Inoltre, Anne Hathaway e Dave Bautista contribuiranno alla produzione tramite le loro rispettive case di produzione: Somewhere Pictures per Hathaway e Dogbone Entertainment per Bautista.

Jonathan Tropper, autore anche di The Corsair Code per Apple TV+ e del progetto Lucky con Anya Taylor-Joy, si sta attualmente preparando a scrivere un film per Star Wars, diretto da Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine.