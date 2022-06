Anne Hathaway supersexy e a tutto fitness nelle nuove foto su Interview

Anne Hathaway ha posato in modo conturbante per un servizio a lei dedicato su Interview; le fotografie mostrano l'attrice dedita al mondo del fitness e dell'alta moda.

Anne Hathaway è protagonista di un nuovo servizio fotografico a tema fitness dedicatole da Interview. Potete vedere le foto pubblicate dal magazine nei tweet qui sotto.

Gli scatti fotografici mostrano l'attrice dedita al mondo del fitness e dell'alta moda. Anne Hathaway è qui per motivarvi. La star campeggia sulla copertina della rivista Interview di questo mese, con un aspetto migliore di quello che chiunque indossi poco più di un equipaggiamento sportivo ha il diritto di avere, corredato da una didascalia che ci esorta a darci dentro.

Le immagini, scattate dall'acclamato fotografo di moda Collier Schorr, accompagnano l'intervista ad Anne Hathaway e ritraggono l'attrice comodamente accostata al mondo del fitness e dell'alta moda.

La Hathaway sembra aver raggiunto lo status di icona di Hollywood dopo aver trascorso anni come "fidanzatina d'America" in seguito al suo debutto in Pretty Princess e, dopo aver ottenuto il plauso della critica per le sue doti drammatiche e aver subito un bizzarro contraccolpo pubblico, si prepara a tornare alla ribalta al massimo delle sue capacità. Il servizio fotografico mostra la Hathaway come un'artista pienamente padrona di sé e in grado di interpretare più ruoli con facilità. Può anche indossare un'attrezzatura da fitness, ma è firmata Dior.

Alla fine dell'intervista, Mel Ottenberg, direttore creativo di Interview, chiede alla Hathaway quale sia la sua foto preferita del servizio. L'attrice sceglie uno scatto in cui indossa solo un asciugamano di Balenciaga perché contiene molte cose nella sua semplicità. "Scelgo l'asciugamano di Balenciaga anche perché non ho mai visto un singolo pezzo che riassumesse la moda in questo momento come questo" ha dichiarato l'interprete Premio Oscar.