Anna Tatangelo: su TikTok si trasforma in Gessica di Viaggi di Nozze

Anna Tatangelo in questi giorni sta diventando una delle star di TikTok, la cantante ha pubblicato un video in cui riprende il personaggio di Gessica di Viaggi di Nozze, il suo omaggio al film è diventato virale su internet.

Carlo Verdone dall'esordio televisivo a No Stop ci ha regalato decine di personaggi iconici. Uno di questi è la Jessica di Viaggi di nozze, la coatta sposa del suo omologo Ivano, i due giovani alla continua ricerca della trasgressione al grido de "O famo strano?". Anna Tatangelo ha ripreso questo personaggio nel video, che potete vedere qui.

Occhiali da sole a specchio, giubbino di pelle borchiato e chewing gum, Anna risponde alle domande di Ivano sui posti dove hanno consumato i loro rapporti sessuali per concludere, in romanesco: "guarda che con i Pearl non l'abbiamo fatto mai".

Viaggi di Nozze: Verdone e Gerini sono i novelli sposi Ivano e Gessica

Uscito nel 1995, Viaggi di Nozze segue le avventure di tre coppie di sposi novelli: Il prof. Raniero Cotti Borroni (un alter ego del più celebre furio e la fragile Fosca, che lo ha sposato per averla aiutata con la mamma malata, ma durante la luna di miele si accorge di aver commesso un errore madornale. Giovanni e Valeriana, eterni fidanzati convolati finalmente a nozze, che stanno per imbarcarsi su una nave da crociera, ma sono costretti a far ritorno a Roma a causa di un imprevisto. E poi, last but not least, Ivano e Gessica, lui coatto di famiglia arricchita, lei è la sua anima gemella. Il loro rapporto va in crisi e tentano di vivacizzarlo fingendo di essere due sconosciuti che si incontrano in un ristorante.