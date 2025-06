Anna Tatangelo incinta: “Ti aspetto per adorarti”. Il post con il pancione fa impazzire i fan

Anna Tatangelo mostra il pancione su Instagram: il papà? Forse quel mister affascinante che l'ha fatta sorridere di nuovo, Giacomo Buttaroni. Anche se la coppia non ha ancora ufficializzato.

Con uno scatto tenerissimo e parole cariche d'amore, Anna Tatangelo ha svelato ai suoi follower di essere incinta. La cantante di Sora sarà mamma per la seconda volta e l'annuncio, arrivato via Instagram, ha subito acceso la curiosità dei fan: il bambino potrebbe essere frutto della relazione con Giacomo Buttaroni, allenatore della Roma City FC, con cui era stata paparazzata nel 2024. Ma da parte dei due, finora, nessuna ufficializzazione.

Un annuncio dolcissimo sui social: seconda gravidanza per Anna Tatangelo

"Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l'Anna che sono" ha scritto Anna Tatangelo nella didascalia che accompagna la foto del pancione su Instagram.

Un messaggio intimo e allo stesso tempo potente, che ha subito fatto il giro dei social raccogliendo migliaia di like e commenti di auguri da parte di amici, colleghi e fan. Il post non lascia spazio a dubbi: per la cantante si apre una nuova, emozionante fase della vita.

Giacomo Buttaroni, il mister (forse) del cuore

Il nome che torna con insistenza è quello di Giacomo Buttaroni. Allenatore della Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur, Buttaroni era stato avvistato insieme ad Anna Tatangelo lo scorso novembre dalle pagine di Diva e Donna. Tra cene a lume di candela e passeggiate romantiche, i due sembravano molto affiatati, anche se nessuno dei due ha mai voluto commentare pubblicamente.

Buttaroni, lontano dal mondo dello showbiz, mantiene un profilo piuttosto riservato: su Instagram condivide solo contenuti legati allo sport e alla sua vita quotidiana.

Un nuovo capitolo dopo Gigi D'Alessio e Mattia Narducci

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga storia con Gigi D'Alessio. Dopo la rottura con il cantante napoletano, aveva avuto un flirt con il modello Mattia Narducci, naufragato dopo circa un anno. Ora, però, sembra pronta a un nuovo inizio, che - a giudicare dalle sue parole - sembra essere arrivato in punta di piedi ma con la forza di una grande emozione.