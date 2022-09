Anna Tatangelo, morta la mamma: "È un dolore troppo forte"

La mamma di Anna Tatangelo è morta oggi 29 settembre: Palmira Vinci, 67 anni, questo il nome della donna, era malata da tempo, si è spenta nella sua abitazione di Sora. La cantante ha espresso il suo dolore con un post su Instagram.

"È un dolore troppo forte...Ciao mamma", sono le poche ma toccanti parole che accompagnano la foto che Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram. Nello scatto Palmira Vinci guarda sorridente la telecamera. La mamma di Anna Taìtangelo era malata da tempo, l'artista spesso ha ricordato sui social la battaglia della madre con il male che l'aveva colpita.

Anna Tatangelo, ovviamente, aveva instaurato un rapporto speciale con la madre, rafforzato dall'ammirazione per come la donna affrontava la sua malattia, in un post su Instagram, condiviso nel giorno della Festa della Mamma, la Tatangelo, tra l'altro, aveva scritto: "Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere, senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica".

Sotto il post di Anna Tatangelo ci sono stati numerosi commenti di affetto da parte di personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Emma Marrone, Mara Venier, Elisabetta Gregoraci, Chiara Biasi e Luca D'Alessio. LDA, figlio dell'ex compagno Gigi, ha scritto: "Condoglianze Anna ti sono tanto vicino".