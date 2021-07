Anna Paquin nel cast del film True Spirit, prodotto da Netflix

Anna Paquin sarà una delle protagoniste del film True Spirit, progetto che verrà prodotto per Netflix e sarà basato su una storia vera. Le riprese si svolgeranno in Queensland e Sydney nei prossimi mesi, usando principalmente cast e troupe locali.

True Spirit racconterà la storia della sedicenne Jessica Watson, un'australiana che nel 2010 è diventata la persona più giovane di sempre a compiere un viaggio intorno al mondo in barca a vela, senza interruzioni e in solitaria. La ragazzina è riuscita in un'impresa considerata impossibile, affrontando alcune delle aree più pericolose nell'Oceano e sopravvivendo a sette knockdown mentre è rimasta in mare ben 210 giorni.

Teagan Croft avrà la parte di Watson, mentre Anna Paquin interpreterà la madre della ragazza, Julie Watson, e Josh Lawson sarà il padre, Roger. Cliff Curtis ha invece la parte dell'allenatore di Jessica, Ben Bryant.

La regia è stata affidata a Sarah Spillane (Around the Block), mentre la sceneggiatura è un adattamento dell'autobiografia della giovane compiuto da Rebecca Banner.

Nel team della produzione ci saranno Susan Cartsonis (Aquamarine), Debra Martin Chase (Quattro amiche e un paio di jeans) e Andrew Fraser (Lion).