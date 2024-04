Anna Paquin sul red carpet col bastone per via di una misteriosa malattia

Anna Paquin ha trascorso due anni complicati con una malattia non specificata che le ha causato problemi di mobilità. Ieri l'attrice ha sfilato sul red carpet dell'anteprima di A Bit of Light, l'ultimo film nel quale ha recitato e diretto da Stephen Moyer, marito ed ex co-star di Paquin in True Blood.

Anna Paquin in un'immagine dell'episodio Cold Ground della prima stagione di True Blood

L'attrice ha accennato brevemente alle difficoltà vissute, prima di parlare dei suoi esordi da attrice:"Non è stato facile. La mia prima passione è stata il cinema indipendente. È così che sono entrata nell'industria cinematografica. Lavoravo con persone che avevano a cuore raccontare storie con integrità e verità".

Il sostegno del marito

L'attrice è sulla via della guarigione e ha ringraziato pubblicamente il marito Stephen Moyer per il sostegno che non le ha mai fatto mancare:"È la mia persona preferita con cui recitare" ha dichiarato, specificando di non essere sentimentale quando lavora e che non lavorerebbe con lui se non lo ritenesse un eccellente regista.

Anna Paquin e Stephen Moyer si sono conosciuti sul set della serie HBO True Blood, nella quale interpretavano i protagonisti, Sookie Stackhouse e Bill Compton. La coppia si è sposata nel 2010 e hanno avuto due figli. In A Bit of Light di Moyer, Paquin interpreta una madre alcolizzata che perde la custodia dei propri figli e cerca di raccogliere i cocci della sua vita mentre si riconcilia con il passato.